Nieuwe parkeerborden moeten een eind maken aan de verkeerschaos rond Zierikzee

Op termijn is het de bedoeling om langs de N59 en de Weg naar de Val (N256) digitale borden te plaatsen. Die laten al buiten de stad zien op welke parkeerterreinen nog plek is. Bezoekers komen daar nu pas achter als ze al in de stad zijn en al rondrijdend een plekje zoeken.

Vooral op de Hoofdpoort- en Scheldestraat zorgt dat in het hoogseizoen voor overlast en irritaties. Een eenvoudig systeem met rode en groene lampen moet dat helpen voorkomen, denken burgemeester en wethouders.

Maar om zo'n systeem aan te kunnen leggen, is de gemeente afhankelijk of onder meer Rijkswaterstaat en de provincie willen meewerken. Zij beheren namelijk de wegen waar dat systeem moet komen te staan.