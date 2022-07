Nieuwe Miss Visserij ‘is niet mis’ en hoeft na twee jaar niet meer te liegen: ‘Eindelijk kan ik mijn jurk aan’

Geen optreden is hetzelfde bij het stokoude Crescendo

Je kunt van de muziek houden of niet, maar één ding moet je de 120 jaar oude muziekvereniging Crescendo uit Dreischor nageven. Geen optreden is hetzelfde. Zaterdag is er een Doe het Zelf!-concert in de tuin van museumboerderij Goemanszorg in Dreischor. Wie wil kan aanhaken. ,,Misschien worden mensen die ooit gespeeld hebben zo ook weer enthousiast.”

13 juli