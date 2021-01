Nieuwe Kerk in Zierikzee verdwijnt in de steigers voor restauratie buitenkant

Verdubbe­ling parkeerta­rief in Zierikzee wekt wrevel op: ‘In deze tijd kun je bewoners ook ontlasten’

14 januari ZIERIKZEE - Dat het parkeertarief in Zierikzee omhoog ging, was al bekend. Maar een stijging van 1 naar 2 euro per uur? ,,Absurd”, zegt Ed Voshol.