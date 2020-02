Nieuwe generatie staat in Ouwerkerk stil bij watersnoodramp 1953: ‘Ik doe dit voor opa’

Ondanks de elf graden Celsius op de thermometer voelt het koud aan, zo onder aan de Oosterscheldedijk. De half in de grond verzonken caissons liggen net te ver om enige beschutting te kunnen bieden. Maar het hoort er ook een beetje bij. In 1953 lag de gevoelstemperatuur onder het vriespunt en stormde het. ,,Moet je eens voorstellen dat je dan ook nog in het water ligt. Brrr...” Sterre krijgt het alleen maar kouder bij die gedachte.

Even oefenen

De kinderen vormen een erehaag tussen de rekken met kransen en het monument. Ze staan naast de kaarsen in windlichthouders, waarvan een aantal is uitgewaaid. Donovan Lauffer gaapt. Hij was precies op tijd vanochtend om het bloemleggen met de andere kinderen even te oefenen. ,,Doe ik elk jaar”, zegt ceremoniemeester Nannie Dorst van de gemeente Schouwen-Duiveland. ,,Dan weten ze in ieder geval een beetje hoe het is. Het is toch best wel eng, terwijl dat grote publiek staat toe te kijken.”

Donovan maakt zich daar niet druk om. Toen de juffrouw in de klas vroeg wie vandaag een bloem wilde leggen, stak hij meteen zijn vinger op. Er waren er meer en Donovan werd ingeloot. Hij weet ‘ongeveer’ waarom hij zijn vrije zaterdagochtend opoffert om een bloem te leggen. ,,We hebben het er op school over gehad en we zijn ook een keer naar het watersnoodmuseum geweest.”

Kinderburgemeester Josefien van der Meer neemt haar overgrootmoeder als voorbeeld, die 26 jaar was toen de dijken doorbraken. Oma woonde in Middelburg en hield het verder droog. Maar De Ramp viel samen met haar verjaardag, die daarna nooit meer het zelfde zou zijn.

Veiligheid is niet vanzelfsprekend

Deltacommissaris Peter Gras is onder de indruk van Josefiens toespraak, zegt hij even later. Ze waarschuwt voor het blijvende gevaar van het water, ook al is de zee nog zo mooi en fijn om naar toe te gaan. ,,Nu is het allemaal wel veilig, maar hoe is het over een paar jaar? En hoe is het als mijn generatie volwassen is? Is het dan nog zo veilig? We moeten zorgen dat zo’n ramp nooit meer kan gebeuren. Daarom is het goed dat we ieder jaar op 1 februari stilstaan bij wat er in 1953 is gebeurd. Zodat ook mijn generatie weet dat onze veiligheid niet vanzelfsprekend is.”

Sterre trilt ondertussen bijna uit elkaar ondanks haar fluffy jas en oorwarmers. ,,Ik heb echt héél koude voeten. Maar ik ben wel blij dat ik dit heb gedaan.” Haar opa moest vluchten naar de zolder van de boerderij in Ouwerkerk, toen de dijken braken, vertelt ze. ,,Alle dieren dreven dood in het water. De bloemen zijn voor de slachtoffers. En voor opa.”

Sem de Vlieger is niet bang voor een nieuwe ramp. Zijn opa heeft hem daar veel over verteld. ,,Maandag hou ik daar mijn spreekbeurt over. Opa kon gelukkig nog op tijd wegkomen met een vrachtwagen. Volgend jaar is Sem er weer bij, zegt hij. ,,Maar dan gewoon in het publiek. Want dan zit ik op de middelbare school en mag je geen bloemen meer leggen.” Donovan is dan ook weer van de partij. ,,Als ik dan niet verkouden ben, tenminste...”