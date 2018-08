Nieuwe brandweerwagen maakt inzet post Oosterland flexibel

Schoolbus Zonnemaire rijdt straks ook naar de dokter en de winkel

24 augustus ZONNEMAIRE - De Stichting Schoolbus Zonnemaire krijgt een belangrijke rol in het sociale leven in de dorpen op Schouwen-Duiveland. De bedoeling is dat de busjes ook inwoners die niet over eigen vervoer beschikken, naar voorzieningen brengen in omliggende plaatsen. Zo snijdt het mes aan twee kanten en draagt het initiatief bij in de leefbaarheid van de dorpen, aldus burgemeester en wethouders.