Nieuwbouw Cornelia gaat nu écht beginnen: over anderhalf jaar is het verpleeghuis bewoond

Poll Francis is extreem bang voor de tandarts. 'Toen mijn vriendje niet meer wilde zoenen, ging de knop om'

17:07 BURGH-HAAMSTEDE - Als Francis van den Berge last had van kiespijn, stompte ze zichzelf in het gezicht. ,,Dan zei ik tegen collega’s; ‘ik ga even naar het toilet’. De pijn die ik daardoor in mijn hoofd kreeg, leidde af van de kiespijn. Want naar de tandarts? Dat was geen optie, tenzij ik daar zelf niet bij aanwezig hoefde te zijn.”