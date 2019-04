Nieuw onderzoek naar ontwikkelingen rond munitiestort in de Oosterschelde noodzakelijk

Koor Waisisi treedt op in Zierikzee­se boeren­schuur: ‘Omdat we mógen zingen’

13:18 ZIERIKZEE - ‘Lied zonder vrijheid’ is de titel van de nieuwe muziekvoorstelling van het koor Waisisi, die eind mei in première gaat op een bijzondere locatie: in de boerenschuur van ’t Uulhof aan de Zandweg 37 in Zierikzee.