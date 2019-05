Nieuw monument voor 218 slachtoffers WO-II Schouwen-Duiveland in Zierikzee maakt indruk

ZIERIKZEE - De jaarlijkse centrale dodenherdenking van Schouwen-Duiveland is en blijft gewoon in Renesse. Ook al heeft Zierikzee nu een monument waarop alle namen van de 218 slachtoffers van de Tweede Wereld-Oorlog staan vermeld, zei burgemeester Gerard Rabelink zaterdag na de onthulling van de drie plaquettes.

De tien verzetshelden van Renesse, die daar ook zijn terechtgesteld en begraven, hebben een speciale plaats in de harten van de samenleving en de gemeente. Hun offer staat symbool voor alle gevallenen in oorlogen waar Nederland bij is betrokken en dus blijft de centrale herdenking bij dat monument op de begraafplaats in Renesse een logische plek, benadrukt Rabelink.

Het monument aan de Nieuwe Kerk in Zierikzee werd zaterdagmiddag onder grote belangstelling onthuld. Wim de Vrieze en Job Steenhof de Jong wisten alle 218 namen te achterhalen van Schouwen-Duivelanders die als gevolg van de Tweede Wereld-Oorlog om het leven zijn gekomen. Eén plaquette is volledig gewijd aan inwoners uit Zierikzee. Op de twee andere staan in alfabetische volgorde de slachtoffers uit de dorpen. In totaal eiste de oorlog 227 doden. De negen ontbrekende namen worden onderaan herinnerd met de zin dat deze inwoners in vijandelijke dienst om het leven kwamen.