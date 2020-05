Nieuw Kerkplein moet met fontein en speeltuin voor meer levendigheid in Bruinisse zorgen

ik werk op schouwen-duiveland Fliereflui­ter Maris Bom vindt uiteinde­lijk zijn route

25 mei BURGH-HAAMSTEDE - Het heeft even geduurd tot Maris Bom (37) zich rijp genoeg voelde om het bedrijf van zijn vader over te nemen. ,,Ik was nogal een flierefluiter’’, lacht hij wat verontschuldigend. Begin dit jaar zette hij toch de stap. Inmiddels verzorgt hij met DPA in Burgh-Haamstede wereldwijd allerlei soorten transport. Vervoer naar Afrika is zijn specialiteit. Niet vreemd gezien zijn achtergrond.