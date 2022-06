Nieuw hoogtepunt in carrière Trijntje Oosterhuis: ‘Met Bacharach samenwerken is een droom die uitkomt’

Burt Bacharach is 94 jaar en wordt binnen de muziekwereld gezien als levende legende. De Amerikaanse componist en producer werkte samen met onder anderen Aretha Franklin, Tom Jones, Dusty Springfield, Elvis Costello en The Carpenters. Zijn werk is uniek en kenmerkt zich door ijzersterke composities en melodieën, zo zijn bekende liedjes als I Say A Little Prayer en That’s What Friends Are For van zijn hand. Sinds 2006 heeft de Amerikaan ook een samenwerking met Trijntje Oosterhuis. ,,Ik moet eerlijk bekennen dat ik eerst niet wist wie hij was”, vertelt Oosterhuis. ,,I Say A Little Prayer vond ik een geweldig lied en ik kwam erachter dat hij het geschreven had. Toen ik de lijst zag van alle liedjes die hij gemaakt heeft, werd ik van mijn stoel geblazen. Tientallen top 40-hits en zoveel nummers waar ik vaak naar luisterde bleken van hem te zijn.”