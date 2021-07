Nieuw Brogum wil op eigen benen staan; ‘Het maakt mij niet uit hoe ze het doen, als het er maar komt’

ZIERIKZEE - Als de gang er nu een beetje in wordt gehouden, kan er misschien in 2024 al een nieuw Brogum staan in Zierikzee. ,,Of anders toch zeker een jaar later”, verwacht voorzitter Swen Blikman. Dat de gemeente zelf geen eigenaar meer wil zijn van het gebouw, verandert volgens hem niks aan de praktijk. ,,Links of rechtsom gaan ze er toch geld insteken.”