Nieuw afvalbeleid is mega-operatie

ZIERIKZEE Het is een mega-operatie van heb ik jou daar. In krap anderhalve maand tijd worden rond de 14.600 gechipte grijze restafvalcontainers over heel Schouwen-Duiveland verspreid. Naast nog eens zo'n 14.000 rolemmers voor plastic en drankkartons (PD-afval). De afvalinzameling op Schouwen-Duiveland gaat radicaal op de schop. Per 1 januari gaat het nieuwe systeem in.

Is dat al merkbaar?

Absoluut. In onder meer Bruinisse zijn de PD-containers (grijs met een oranje deksel) al te spotten. Elders worden nog volop folders met toelichting worden verspreid. DLV Milieuservice klaart de omwisselklus in opdracht van de gemeente. Door afval beter te

Is zo'n PD-container verplicht?

Nee, al heeft het wel de voorkeur van de gemeente. Maar de plastic containers bij de inzamelstraatjes die er in elke kern zijn, verdwijnen niet. De PD-rolemmers worden vanaf 1 januari op woensdagen - om de andere week bij elk huisadres - geleegd.

En de andere containers?

In sommige dorpen of wijken veranderen daardoor ook de dagen waarop de containers voor restafval en GFT-afval worden geleegd. De schema's zijn te vinden op de website van de gemeente.

Wanneer moet je de nieuwe containers gaan gebruiken?

De PD-containers worden vanaf 1 januari geleegd. Voor de grijze container voor restafval krijgt elk huisadres een sticker toegestuurd met de datum waarop deze container wordt opgehaald. Op die datum moet-ie leeg zijn. Dus na de laatste ledigingsronde van de grijze bak vóór die ophaaldag neem je de nieuwe gechipte container in gebruik.

Kom ik dan niet zonder container te zitten?

Nee. De nieuwe gechipte containers worden eerst uitgedeeld voor de oude grijze bak wordt ingenomen.

Waarom die chip?

Die registreert hoe vaak een grijze rolemmer geleegd wordt. Voor elke keer dat je de grijze bak aan de weg zet, moet je betalen.

Over welke bedragen hebben we het?

Dat is nog niet zeker. De tarieven voor afvalstoffenheffing worden pas op 21 december door de gemeenteraad vastgesteld. Wel is duidelijk dat er sprake is van een vast en een variabel deel. Het voorstel is voor één- en tweepersoonshuishoudingen een vast tarief van 167 euro 95 te rekenen en voor meerpersoonshuishoudingen 216 euro 45. Zet je de grijze container aan de straat dan kost dat per keer tegen de vijf euro. Maar let op: niets staat nog vast.

Meevallertje?

Meteen het eerste jaar. Omdat pas aan het eind van het jaar duidelijk is hoe vaak een huishouden afval aan heeft geboden, kunnen deze kosten pas worden opgelegd na het lopende belastingjaar. Dat betekent dat in 2018 de afvalstoffenheffing eenmalig lager uitpakt. Over dat jaar worden namelijk alleen de vaste kosten in rekening gebracht.

Wat blijft er over aan restafval?

In principe zo weinig mogelijk. In de grijze container gooi je alleen nog zaken als luiers en ander hygiënemateriaal, producten die van meerdere materialen zijn gemaakt (bijvoorbeeld een chipszak) en vervuild afval. Zoals papier waarop olie is gemorst. Uit zuinigheid met je zakje huishoudelijk restafval langs de milieustraat gaan, heeft geen zin. Dat afval is daar niet meer welkom en daar wordt vanaf 1 januari ook op gecontroleerd.