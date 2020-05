Niet sporten, biljarten of koffiedrinken in het dorpshuis

BURGH-HAAMSTEDE - Ook in de dorpshuizen is er even geen gezelligheid bij. Alle dorpshuizen op het eiland zijn gesloten en alle beheerders wachten in spanning af wanneer zij weer open mogen. Want het is wel heel stil zonder kinderen, koffiedrinkers en biljartclubjes.