Niet meer in blote bast achter het carillon: de beiaard van Zierikzee is voortaan te volgen via een camera

ZIERIKZEE- Af en toe, zeker met zonnig weer, is het flink zweten in het torentje van het Stadhuismuseum in Zierikzee. Dan trekt beiaardier Janno den Engelsman wel eens zijn bovenkleding uit om lekker in blote bast het carillon te bedienen. Dat zal hij straks niet meer zo snel doen. Zijn spel is vanaf Open Monumentendag via een livestream te volgen.

,,Normaal zit ik altijd helemaal in mijn eentje achter het carillon en hebben mensen geen idee wat je eigenlijk daarboven doet”, zegt de stadsbeiaardier. Daar brengt het Stadhuismuseum verandering in met het installeren van een camera in de toren. Via YouTube, het kanaal wordt later bekendgemaakt, zijn de verrichtingen van Den Engelsman dan rechtstreeks te volgen.

Quote Ik zal in elk geval moeten zorgen dat mijn haar goed zit. Stadsbeiaardier Janno den Engelsman

,,Het gaat er dan toch van komen", zegt hij daarover. ,,Ik ben benieuwd hoe ik er straks op sta. Ik zal in elk geval moeten zorgen dat mijn haar goed zit.” Of hij zich anders gaat gedragen nu hij voortaan door het publiek kan worden gadegeslagen? ,,Je houdt er toch wel rekening mee. 's Zomers kan het erg warm worden op de toren en dan wil ik wel eens in ontbloot bovenlijf spelen. Ik denk niet dat ik dat zo snel doe met een camera erbij.” Het is niet voor het eerst dat hij wordt gefilmd: ,,Een half jaar geleden, bij het instellen van de avondklok heb ik ook een concert verzorgd via een livestream.”

Landelijke beiaardbespeling

De Open Monumentendag op 11 september wordt landelijk ingeluid met een beiaardbespeling. Vanaf alle beiaarden in Nederland klinkt om 10.00 uur hetzelfde lied, dat de meeste stemmen heeft gekregen van het publiek via de website openmonumentendag.nl. Er is keuze uit drie nummers: What a wonderful world van Louis Armstrond, Iedereen is van de wereld van The Scene en Alle kleuren van de regenboog van K3. Ook Den Engelsman speelt dit meest gekozen lied en geeft aansluitend een beiaardconcert met uiteenlopende muziek, van menuet en wals tot de tango.