Niet knikkebollen in een klaslokaal maar leren op de Groene Koers met de wind in je haren

Even niet de sleur van ‘s ochtends naar school, ‘s middags naar huis, weekend en dan alles weer opnieuw, zegt Jesse Evers (15) uit ‘s Heer Arendskerke - leerling aan de Pontes Oranjeweg in Goes. Hij is verzot op schepen en kan op de tjalk uit 1901 zijn lol op. Ruben Vermeule (15) uit Borssele van het Ostrea in Goes is juist meer in de ban van het klimaat. ,,Dat houdt me écht heel erg bezig.”