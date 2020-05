Niet iedereen staat te springen om nieuwe sociale huurwoningen in Renesse

RENESSE - Als érgens op Schouwen-Duiveland schreeuwende behoefte is aan nieuwe woningen, dan is het wel in Renesse. Goed nieuws dus voor huizenzoekers dat aan de Laône zes appartementen worden gebouwd. Al staat niet iedereen er om te springen.

Het bouwbord staat er al jaren, tegenover de voetbalvelden, maar het ziet ernaar uit dat het eindelijk kan worden weggehaald om plaats te maken voor bouwmateriaal. Een ‘knus’ gebouw met zes appartementen met sociale huur wil de eigenaar, Johan Kristellijn, er neerzetten. Geheel in stijl van begin twintigste eeuw, net als de rest van de Laône.

De grond is al 25 jaar in bezit van Kristellijn, net als Hotel De Logerij ernaast. Vroeger stonden er twee woningen, waar hij hotelmedewerkers in huisvestte. Tot iemand zijn asbak leegde in de kliko, die tegen de schuur stond, en één van de twee woningen volledig uitbrandde. De grond ligt al lange tijd braak. Nu, met het masterplan voor Renesse, kon Kristellijn het plan eindelijk indienen bij de gemeente. Dat heeft hij gedaan.

Anonieme brief roept op tot protest

Maar niet iedereen is enthousiast. Binnen Renesse is vorige week een anonieme brief verspreid die oproept tot 'massaal protest’ tegen het bouwplan. De opsteller wil dat Renesse zich verzet tegen ‘verdere verstedelijking van de pittoreske Laône'. Overigens is de post ongefrankeerd verzonden, waardoor de ontvangers allemaal strafporto moeten betalen van PostNL.

Quote Zo'n groot gebouw past niet in dit mooie laantje. Niet in estheti­sche zin, maar ook niet in ruimtelij­ke zin. En aan de overkant, bij de voetbalvel­den, komen al tiny houses. Is dat niet genoeg?” Erik Das, Buurman

Er staat geen naam onder de brief, maar in Renesse weet iedereen het zeker: dat moet de linkerbuurman zijn. Die verzet zich immers al jaren tegen bebouwing naast zijn woning. ,,Ik snap dat iedereen denkt dat ik het ben", laat Erik Das desgevraagd weten. ,,Maar het is niet zo. Ik trek mijn eigen plan door een advocaat in te schakelen om de bouw tegen te houden. Ik heb zo'n actie niet nodig.”

Toch is hij blij met de brief. ,,Wat erin staat, onderschrijf ik. Zo'n groot gebouw past niet in dit mooie laantje. Niet in esthetische zin, maar ook niet in ruimtelijke zin. En aan de overkant, bij de voetbalvelden, komen al tiny houses. Is dat niet genoeg?”

Behoefte aan sociale huur is groot

Nee, zegt wethouder Jacqueline van Burg. ,,De behoefte aan sociale huur in Renesse is heel groot. Dit is een prachtig plan, dat perfect past in de positieve flow waarin Renesse de laatste jaren zit. Maar als mensen bezwaar willen maken, dat kan dat.”

Een zienswijze indienden kan tot 8 juni. Kristellijn hoopt dat het protest meevalt. ,,Wat mij betreft beginnen we 9 juni met bouwen. Ik weet zeker dat dit iets gaat toevoegen voor Renesse.”