Niet iedereen blij met nieuwe parkeerterreintje

Skatebaan in Zierikzee vernield met zwaar vuurwerk

15 oktober ZIERIKZEE - En weer was het raak in Zierikzee. Donderdagavond even na tien uur schrokken inwoners rond de Scheldestraat op van twee harde explosies kort achter elkaar. De daders hadden het dit keer gemunt op de skatebaan. Eén van de platen is in de breedte opengespleten. In een ander stuk zit een groot gat.