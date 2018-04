Neuzen tussen de platen in Renesse

RENESSE – Hij krijgt er bijna buikpijn van. Waar de eerste editie van de platenbeurs vanaf de eerste minuut een laaiend succes is, komt het zondagochtend traag op gang. Geen hordes mensen voor de deur die op zoek zijn naar die ene ontbrekende plaat in hun collectie. Pas tegen het eind van de ochtend kan organisator Jan van Wijck opgelucht ademhalen.

Van Wijck heeft ontzettend veel tijd en energie gestoken in de organisatie van de beurs. Met twaalf standhouders uit binnen- en buitenland is de zaal vol. "Tot acht uur ben ik gisterenavond bezig geweest met flyeren." Met resultaat. Aan belangstelling geen gebrek in het hotel. Jong en oud komt op de platen af. De een met een ouderwets lijstje in de hand. De ander bladerend op de telefoon.

Voor Alex aan de Wiel uit Brouwershaven is de buit binnen. In zijn tas zitten lp’s van Lenny Kravitz, Mink DeVille, System of a Down en Motörhead. Na jaren cd’s kopen is Alex enkele jaren terug volledig overgestapt op het verzamelen van elpees. “Zo’n plaat geeft veel meer charme. Met muziek downloaden heb ik niets. Nooit gehad ook. Als ik iets mooi vind, koop ik het.”

ABBA platen

Verkoper Johnny de Backer is speciaal uit Rupelmonde, ten zuiden van Antwerpen, naar Renesse gekomen om zijn collectie aan de man te brengen. Hij leerde organisator Louis van Wijck enkele jaren terug kennen op een beurs. De Backer heeft honderden singles uitgestald. Plus een verzameling ABBA platen. Daarin is de Vlaming gespecialiseerd.

Hij weet precies waar de verzamelaar naar op zoek is. Naar speciale uitgaven. Platen waar er maar weinig van zijn. “Zoals deze Record Store Day editie van ABBA uit 2012. Zijn er slechts 5.000 van gemaakt. Zo’n plaat moet 50 euro opbrengen. De liefhebber legt dat er graag voor neer.” Het betekent volgens De Backer niet dat je altijd veel geld moet uitgeven voor een bijzondere plaat. “Kwestie van goed zoeken”, zegt hij.

Verzamelaar

Laat dat zoeken maar aan Frank Harthoorn uit Goes over. Als verzamelaar gaat hij met regelmaat platenbeurzen af. Vandaag met succes, want de plaat waar hij al tijden naar op zoek was, heeft hij gevonden. 666 staat er met zwarte letters op de rode hoes. Het is een plaat van de Griekse rockgroep Aphrodite’s Child uit 1972. “Let maar even niet op de prijs”, zegt hij lachend.

Naast de verzamelaar en toerist, snuffelt ook Dave von Raven uit Ooltgensplaat tussen de platen, de zanger van de Nederlandse beatgroep The Kik. “Als ik een single van 4PK vind, de band van Peter Koelewijn, dan gaat die zeker mee naar huis”, zegt hij. “Weet je wat het leuke is aan zo’n beurs? Je weet niet wat je tegenkomt. Op internet kun je alles vinden. Type het in, betaal en je hebt het. Daar is geen kunst aan. Dit is toch veel leuker?"