‘Net de camper opgeborgen en nu is het snoeitijd’

,,Mijn man Martin (79) en ik komen net terug van onze camper. Die hebben we schoongemaakt voor de winter. Hij staat bij onze zoon Arjan in Zonnemaire. Die runt nu samen met zijn vrouw het chaletpark dat van 1971 tot 2004 van ons was, de Zeelanderij. Toen wij stopten, dat is nu al 17 jaar, zijn wij hier aan de Ring in Noordgouwe komen wonen. Dat was vroeger een boerderij met koeienstal. Het voorhuisje is van 1600, de schuur aan de achterkant is er later aangebouwd."