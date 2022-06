Net als in Parijs: Montmaertre is een plek van kunst, ontmoeting en gezelligheid

Vanaf het eerste weekend in juli gaat het pleintje aan de Maarstraat in Zierikzee weer bruisen. De wekelijkse kunstmarktjes van Montmaertre zijn dan terug van weggeweest.

Hoe zat het ook alweer met dat leuke verstopte pleintje aan de Maarstraat? Inge de Groot, kunstschilder en strandfotograaf, frist ons geheugen even op. ,,Ik en drie andere kunstenaars woonden al met onze galerie aan de Beddeweeg, naast toen nog een parkeerplaats. In 2012 werden de oude vervallen pakhuisjes aan de andere kant vervangen door nieuwbouw en kwam er een pleintje. In 2014 maakten we een grote muurschildering en een jaar later ontstond het idee om Montmaertre te organiseren; kleinschalige kunstmarktjes in de zomermaanden.” Samen met anderen richtte Inge een stichting op om de vergunningen te kunnen aanvragen.