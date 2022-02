Nederlands grootste cameracollectie verzameld in Zierikzee; ‘Dit vind je nergens anders’

Dorpsraad Renesse staat vierkant achter gemeente om toeristen uit woonwijk te weren

RENESSE – Ook de dorpsraad van Renesse is groot voorstander van het tegengaan van de illegale verhuur van tweede woningen in het dorp. Dat is nodig om het dorp leefbaar te houden. Daarnaast ligt er een plan om 80 woningen voor permanente bewoning te bouwen.

23 januari