Natuurplein voor Helcherseeschool Scharendijke

Dikke Toren is na de zomervakan­tie weer helemaal het mannetje

9:32 ZIERIKZEE - De Dikke Toren hoort in de week voor Havendag weer helemaal bij Zierikzee. Het monumentale baken verdween in april aan twee kanten achter steigers en een wit doek, in verband met restauratie van de zuid- en westgevel.