Natuurliefhebbers alert op gebruik van staalslakken: ‘Als het moet, sta ik zo weer op de barricaden’

Laatste nieuwbouw­wo­nin­gen OranjeDok Bruinisse worden volgend jaar opgeleverd

29 september BRUINISSE - Na zeven jaar is het einde in zicht van de bouwwerkzaamheden in het OranjeDok in Bruinisse. Deze week is begonnen met de bouw van de dertien laatste (levensloopbestendige) woningen van Zeeuwland, op de hoek van de Prinses Wilhelmina en Beatrixstraat.