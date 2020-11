Natuurclubs: uitbreiding Duinrand is lelijk en verstoort de rust

Onduide­lijk wat er mis is bij de brug over N59 bij Bruinisse - voorlopig blijft hij omhoog staan

13 november BRUINISSE - ,,Nee, het heeft niets te maken met het asfalt", zegt voorlichter Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat. Maar waarom staat de basculebrug in de N59 bij Bruinisse sinds donderdagmiddag dan wel omhoog? ,,Er is iets met de technische systemen waardoor we een volledig veilige bediening niet kunnen garanderen.”