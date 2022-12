Na zware start staat Spaans restaurant Mi Olivo als een huis: de pinxtos en tapas zijn een hit

Het was een gruwelstart die Donna Cobanov en José Blanco maakten met hun restaurant Mi Olivo in Zierikzee. Corona, personeelsproblemen; de ellende hield niet op. De droom die het tweetal koesterde om een eigen restaurant te hebben, dreigde al in het prille begin in rook op te gaan. Maar nu, anderhalf jaar later, staat het Spaans restaurant er nog steeds. En zijn de gasten lovend over de paella, de pintxos en de tapas aan de Appelmarkt.