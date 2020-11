Na ruim een halve eeuw knippen hangt Theo Janse zijn schaar aan de wilgen

,,Ik kan me geen ondernemer herinneren die hier al langer zit dan ik,” zegt Theo als antwoord op de vraag hoe lang hij zijn kapperszaak in Haamstede al heeft. ,,In 1973 ben ik hier begonnen. Mijn vader was directeur van de kappersvakschool in Rotterdam. Hij had een kapsalon aan huis, je moest door de zaak om bij het woonhuis te komen. Als jongen van een jaar of tien stond ik de heren al in te zepen met de scheerkwast. Op mijn vijftiende werkte ik een tijdje bij mijn vader, maar daarna ben ik ergens anders in dienst gegaan.”