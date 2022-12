‘Na een dag of vier, vijf kwam het besef: what the fuck has happened!?’

dit was 2022 | met videoTerwijl Christel Brunger huilend van schrik met zoon Quinten in de kelderkast was weggedoken, klonk boven hun hoofden een geraas. ,,Alsof er een trein door het huis denderde.” Twintig seconden duurde dat. Het dak ging er af. Van alles vloog door de lucht. Daarna, ijzingwekkende stilte. Pas later werd hen duidelijk hoe groot het spoor van vernielingen was, dat de tornado op 27 juni door Zierikzee had getrokken.