Na drie jaar klinkt er weer muziek op de Markt in Brouwershaven: ‘Wat spelen jullie goed!’

Met cash een stacaravan kopen op een park doet lang niet iedereen; Schouwen wapent zich tegen louche zaakjes

ZIERIKZEE - Ze sluipen soms binnen, zonder dat je er direct erg in hebt. Kopen met contant geld een stacaravan op een vakantiepark, huren een onopvallende loods in de stille polder of beginnen een bedrijfje waar je vrijwel nooit klanten ziet. Grote kans dat er in die gevallen sprake is van ondermijning door criminelen. Ook op Schouwen-Duiveland, waarschuwt VVD-raadslid Paul Stoppelenburg.

7 juli