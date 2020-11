Na 25 jaar is het welletjes voor Rob en Margot: ze stoppen als slager

Hart en ziel staken ze in de zaak. Vanaf het moment dat ze die in ’95 overnamen van de familie Ossewaarde tot en met de laatste zaterdag. Blij zijn ze dan ook dat Vlissinger Bjorn.... de slagerij overneemt. ,,Een vakman", zegt Rob. ,,Heeft veel verstand van vlees. Ik hoop dat het een succesvol bedrijf wordt en dat het lekker vol staat als ik voorbij kom rijden.”

Quote Van een bakker weet je dat-ie om 3.00 uur begint. Maar bij een slager is er ook veel achter de schermen dat moet gebeuren voordat de vitrine vol ligt Rob Tolhuijsen

Lekker vol, dat is ook wel van toepassing op de vitrine. Van lange wachtrijen hielden ze niet; iedereen moest vlot geholpen worden. Dat betekende wél dat er veel vlees klaar moest liggen. ,,Zeventig procent van de tijd waren we met productie bezig en hadden we weinig tijd om een leuk advies te geven of gesprek te voeren", zegt Rob. ,,Er komt zóveel bij kijken. Van een bakker weet je dat-ie om 3.00 uur begint. Maar bij een slager is er ook veel achter de schermen dat moet gebeuren voordat de vitrine vol ligt."

Snoeihard werken

Wat dat betreft was het stouwen in de zomermaanden, zegt Margot. ,,Snoeihard werken. We zijn zeven maanden lang, zeven dagen in de week vanaf 6.00 uur bezig tot ‘s avonds. Voor de toonbank vol is, is de slager al een uur bezig voor de winkel open gaat.” Rob raadt zulke werktijden niemand aan. Margot: ,,Maar we hadden er ook veel lol in en het liep goed. In de zomer hebben we stiekem ook veel vaste klanten. Op de camping zijn heel veel mensen met een staanplaats die elk weekend komen. Er zijn er die al tien jaar over de vloer komen."

En nu is het ineens gedaan met de zelfgemaakte medaillonspiezen, grillworst, of Zeeuws spek. Het waren maar een paar soorten vlees waar keurslager Tholhuijsen om bekend stond. Barbecuevlees deed het ook goed. Die ambachtelijke kunsten leerde Rob bij de slagers waar hij in de keuken keek aan het begin van zijn loopbaan. De slagerijsupermarkt leerde hem de zakelijke kant. Personeels- en inkoopbeleid, dat werk.

Bewust Renesse gekozen

Het stel (beiden 59) maakte een kwart eeuw geleden bewust de keuze om in Renesse de slagerij over te nemen. Hij had net de slagersvakschool afgerond, zij was eigenlijk juf maar volgde zijn spoor. ,,In het hele land waren we op zoek naar een slagerij", herinnert Rob zich. ,,Overal waren de zaken sterk verbonden aan de slager die in de winkel stond. Dat was de man waarvoor de klanten kwamen.” ,,Als het niet zou klikken met de klanten hadden we een probleem gehad", legt Margot uit. ,,Want je vindt niet zomaar een nieuw klantenbestand. Wij wisten dat in Renesse veel toeristen kwamen en dat die iets minder kritisch zouden zijn."

Toeristengebied of niet, het stel vestigde een goede naam in Renesse. Slagerij Tholhuijsen werd keurslager, en bouwde de winkel van de familie Ossewaarde uit tot wat-ie nu is. Met grote, open pui en broodjesluik. De vier personeelsleden blijven overigens behouden. ,,Dat is fijn, zegt Margot. ,,Omdat zij de kennis hebben hoe het hier reilt en zeilt in Renesse. Maar ook voor henzelf en voor de klanten. Ze zien een vertrouwd gezicht in de winkel.”