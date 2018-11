N57 bij Brouwersdam drie nachten dicht

Salud in Scharendij­ke enige Zeeuwse naam in Café Top 100

10:23 SCHARENDIJKE - Salud in Scharendijke is dit jaar het enige Zeeuwse café met een plek in de Café Top 100 van vakblad Misset Horeca. De eeterij-stapperij staat op plek 23. Dat is vanavond bekend gemaakt. Vorig jaar eindigde De Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee nog bovenaan. Als winnaar van vorig jaar mocht De Biet dit jaar niet meedoen. Bovendien zat de eigenaar van De Biet dit jaar in de hoofdjury.