Mysterieuze ziekte bedreigt herinneringsbomen in Schuddebeurs

Zierikzee stort zich op de jazz

6 augustus ZIERIKZEE - Na Terneuzen en Domburg dompelt nu ook Zierikzee zich in de jazz. Zaterdag 10 augustus wordt in het stadscentrum een begin gemaakt met een evenement dat moet uitgroeien tot een nieuwe traditie, als het aan de stichting Culturele Activiteiten Schouwen-Duiveland (CASD) ligt. De bands spelen verspreid over verschillende locaties.