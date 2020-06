Mysterieuze kunstenaar laat liefdevolle werken achter in Zierikzee

ZIERIKZEE - Bewoners van de Klokstraat in Zierikzee keken deze week gek op, toen ze 's ochtends ineens kunstwerken ontdekten op de dichtgetimmerde ramen van een leegstaand kantoor in hun straat. Wie de beeltenissen van zoenende boeren en boerinnen heeft aangebracht, blijft een mysterie.

Het heeft te maken met liefde, zoveel is zeker. En corona, weet Eef de Graaf van de nabijgelegen EKGallery/studio. Daar heeft de onbekende Banksy een stapel t-shirts met een afbeelding van het kunstwerk. ,,Op een bijgevoegd briefje stond: iedereen kan in een situatie komen waarin die moet vluchten voor geweld, gebrek aan eten of water, zorgen of milieuproblemen. Zorg voor elkaar, stond erbij, hou van elkaar en wees tolerant.”

De Graaf was geraakt door die woorden en de kunst en wil de t-shirts wel verkopen. Van de opbrengst gaat zestig procent naar vluchtelingenorganisatie UNHCR. De rest is voor de kunstenaar, die de t-shirts heeft laten drukken. Wie die kunstenaar is, weet De Graaf niet. ,,Echt niet. Ik weet alleen dat hij uit Zeeland komt. Wij waren net zo verrast. Maar wel blij verrast.”

