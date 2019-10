Myrte uit Noordwelle zamelt winterkleren in voor vluchtelingen: ‘Reacties zijn hartverwarmend’

Cathy stopt met Keet in de Kerk - zoektocht naar nieuwe ‘Keet’ begint

23 oktober ZIERIKZEE - Het is over en uit voor Cathy Kotoun bij Keet in de Kerk. Met een muzikaal cadeau van de getalenteerde jonge pianiste Isis Pokorni en een berg aan knutselwerken, is de presentatrice van het eerste uur woensdag uitgezwaaid.