Muziek typeert zilveren jubileum gemeente Schouwen-Duiveland

ZIERIKZEE - Het is alweer 25 jaar geleden dat de zes gemeenten op dit eiland werden samengevoegd tot één gemeente Schouwen-Duiveland. ,,Dat gaan we vieren, onder meer met het organiseren van een aantal concerten’’, schrijft burgemeester Jack van der Hoek aan alle muzikanten van harmonie, fanfare en brassband (HaFaBra) in deze regio.