Muziek, ontmoeting én toekomst Brogum

Zierikzee­se opgepakt wegens in arm steken partner

10:19 ZIERIKZEE - De politie heeft, op last van de officier van Justitie, een 37-jarige Zierikzeese vrouw opgepakt. Ze is aangehouden in haar woning aan de Hoge Molenstraat omdat zij haar 30-jarige partner in zijn arm zou hebben gestoken.