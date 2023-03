Muziek en kunst tijdens actiemiddag slachtoffers aardbeving

indebuurt.nl Achter gesloten deuren: Murat werkt in gevangenis Torentijd

De gevangenis Torentijd aan de rand van de stad is een plek die weinig Middelburgers van binnen zien. Misschien maar goed ook. Murat werkt sinds 2011 in de Middelburgse gevangenis en is inmiddels teamleider van de beveiliging. Indebuurt zocht hem op en liep mee door het gebouw.