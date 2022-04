Muziek en dans versterken elkaar tijdens open dag Muziekschool Zeeland in Cultuurhuis ZierikC

En dat heeft de organisatie geweten. Het was een enorm drukbezochte open dag in het Cultuurhuis ZierikC aan het Jannewekken in Zierikzee. Aan wethouder Jacqueline van Burg de eer om de dag te openen en het startsein te geven aan optredens van de Bigband van Muziekschool Zeeland, het Elly Geelhoed Ballet en klarinetensemble Klezz. Tussen 11.00 en 15.00 uur lieten alle gebruikers van het Cultuurhuis zien wat ze te bieden hebben. Met een poffertjesboot en een ijscowagen erbij was het feest compleet.

Muzieklessen oppakken

Pascal van de Velde is heel tevreden over de open dag. Met zeven docenten gaf hij diverse proeflessen en demo’s. Hij is zelf docent koperinstrumenten en MaakMuziek coach. ,,Er zijn vandaag veel contacten gelegd en we hebben veel aanmeldingen gekregen. Van mensen die voor het eerst iets met muziek willen gaan doen bijvoorbeeld, maar ook herstarters die al muzieklessen hebben gevolgd en dat nu weer willen oppakken. We zitten hier al twee jaar en telkens konden we geen open dag organiseren. Nu dat eindelijk kan, is het erg leuk dat mensen ons weten te vinden.”