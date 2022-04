Museumboerderij Goemanszorg gooit het over andere boeg

‘Land in beweging’ betreft een driejaren project om Goemanszorg spannender, verhalend en vol beleving te krijgen, zodat de Museumboerderij steeds uitnodigt tot herhalingsbezoek. Het eerste deel van dit project is nu gereed. ,,Nou, bijna, want er moet tot de opening nog even hard gewerkt worden”, zegt voorzitter Anita de Munnik. Ze is blij dat met subsidie van de gemeente en met financiële bijdragen van diverse fondsen om de Museumboerderij volledig te vernieuwen. Ook de inzet van tientallen vrijwilligers bij de uitvoering noemt ze onmisbaar.