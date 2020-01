Muntenjuf, barman, garderobevrouw en techneut: de mensen achter Aemstie Alive vormen één grote familie. ‘We vragen hier zelfs vrij voor van werk’

De vijftiende editie van het 'gezelligste feest voor jong en oud’ komt er aan. Van donderdag 23 tot en met zaterdag 25 januari is Sportcentrum Westerschouwen the place to be. De plek om advocaatjes te slurpen, te dansen, mee te galmen met bekende hits, oude bekenden te omhelzen en nieuwe vrienden te maken. Maar het is ook de plek waar 150 vrijwilligers zich de benen uit hun lijf lopen om het festival te laten reilen en zeilen. Sommigen zelfs letterlijk. ,,De jongens backstage, die de techniek doen, lopen gemiddeld 20 kilometer per dag", zegt Martijn den Boer.