Mr. New York moet huwelijk uitstellen door inreisverbod

RENESSE - Eindelijk zou het er dan toch van komen. Bruno van der Hoek had 9 april in zijn agenda omcirkeld. De dag dat hij met zijn Janny zouden gaan trouwen. In hun geliefde New York. Maar president Trump gooide roet in het eten door het reizen van Europeanen naar de Verenigde Staten in verband met het corona-virus tijdelijk te verbieden. Van der Hoek haalt laconiek z'n schouders op. ,,Het is niet anders. Dit is de realiteit. Dan proberen we het in oktober nog maar eens.”