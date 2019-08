Motorrijder verongelukt op Brouwersdam bij Scharendijke

Tentoon­stel­ling van Maartje Korstanje in de Bewaerscho­le

12:13 BURGH-HAAMSTEDE - Nico Out en Kees de Valk openen volgende week vrijdag een nieuwe tentoonstelling van Maartje Korstanje (Goes, 1982) in de Bewaerschole in Burgh-Haamstede. Het is de vierde tentoonstelling in het tweejarige programma Op Drift! Veranderende Grenzen: meanderen tussen orde en chaos.