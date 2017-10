Motorrijder rijdt in greppel bij Zierikzee

Boek over collaborateurs Schou­wen-Dui­ve­land gepresenteerd

27 oktober ZIERIKZEE - In de zaal waar na de oorlog de grootste NSB'ers zijn veroordeeld - de huidige trouwzaal in het Zierikzeese Stadhuismuseum - is vrijdag het boek 'Collaboratie op Schouwen-Duiveland' van de historicus Jop Steenhof de Jong gepresenteerd.