Motorrijder gewond bij ongeval met twee auto's bij Burgh-Haamstede

Hiep hoi, het is zover. De Meie gaat éindelijk verhuizen

Hiep hoi! Het is eindelijk zo ver. Járen later dan verwacht gaat sbo de Meie in Zierikzee verhuizen. De leerlingen hebben er zin in. Ook al laten ze een supergrote school achter. ,,Maar hier lopen langpootmuggen en pissebedden rond en daar is het koeler", vatten leerlingen Tiffany van Loon (12) en Liam Karelse (11) de noodzaak van de verhuizing samen. De Meie verhuist naar Campus Hatfield en wordt buurtje van Pieter Zeeman en bibliotheek.

13 juli