Motor in Zierikzee zwaar beschadigd door brand, vermoedelijk opzet in het spel

Klimaat­wand in Watersnood­mu­se­um laat zien wat je kunt doen om droog en koel te blijven

4 augustus OUWERKERK - Verkeersdrempels in de straat halen niet alleen de snelheid eruit, het zijn ook nuttige barrières bij hevige regenval. Of leg een moestuin aan op je platte dak, neem een regenton en vervang tegels door beplanting. Alle kleine beetjes helpen om de klimaatverandering in je eigen omgeving de baas te kunnen.