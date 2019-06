Motor botst op auto in Bruinisse; één gewonde

Concurren­tie­slag in Grote Kerk Brouwersha­ven

14:30 BROUWERSHAVEN - Confronterend. Dat vond Coen van den Ende uit Voorburg toen hij zijn schilderijen en beelden uitstalde in de Grote Kerk van Brouwershaven. Zijn in een galerie alle ogen gelijk gericht op het werk dat er staat of hangt, in de monumentale kerk schieten de blikken van bezoekers eerst naar boven. ,,Het is een soort concurrentieslag tussen de kerk en mij.” Eentje waar hij van geniet. Tot 20 juli is Van den Ende met zijn werk en workshops in de kerk te vinden.