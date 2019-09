Mosselen opensteken in het feestgedruis van festival Bruzzz

Mosselen opensteken is in tegenstelling tot oesters opensteken veel onbekender. Eén van de eerste deelnemers aan de wedstrijd op festival Bruzzz is Tonny de Koning. Hij werkt in de visserij en gaat met de Bru72 regelmatig kijken op de mosselpercelen. ,,Dat doen we voor het seizoen begint. Kijken hoe de mosselen eruit zien. Wat de kwaliteit is. Dan leggen we er zo’n tien op een rijtje. Snijden we ze open en beoordelen ze. Mosselen ‘van t messie’ zijn dat. Ik weet wel hoe ik een mossel opensnijdt. Het wedstrijdelement vind ik leuk. Maar meedoen is belangrijker dan winnen.”

Dat vindt neef Chris Knop (61) ook. Hij deed ook mee aan de wedstrijd. ,,Voor het eerst dat ik een mossel zelf opensteek. Ik eet ze liever op.” Het doel was zo snel mogelijk 20 mosselen opensteken. Wanneer er een mossel kapot gestoken werd, konden deelnemers kiezen: of een andere pakken, of de kapotte mossel neerleggen en tijd besparen, maar strafpunten op de koop toe nemen. De jury beoordeelde de prestaties en keek naar aantallen. Strafpunten waren voor te veel of te weinig exemplaren en voor beschadigde mosselen. De presentatie was belangrijk en de kleur: geen rode, maar alleen mooie witte mosselen.

Belangstelling voor schaal- en schelpdieren

De wedstrijd werd belangstellend gevolgd door het gepensioneerde echtpaar Gerard en Renée van Leeuwen uit Apeldoorn. Hun zeilboot ligt hier in de haven en ze houden van schaal- en schelpdieren. ,,We komen nu voor het zesde jaar hier met de boot. Gaan vaak naar restaurant Bru17. Het feestje moet nog wat opstarten, maar het ziet er veelbelovend uit”, aldus Gerard.

Voor kinderen is het festival een stuk minder geschikt. De 3-jarige Lucas Duffener vraagt waar je kunt voetballen of spelen. Of hij mosselen lust? ,,Nee, ik houd van pizza. Ik ga wel vaak in de grote mossel op de foto.” Zijn moeder lacht en kijkt nieuwsgierig rond. ,,We wonen dichtbij. Ik dacht: even kieke. Wist niet wat ik ervan kon verwachten. Als Lucas vanavond op bed ligt, ga ik wel weer terug. Kan ik wat drinken.”

Opmerkingen

Benjamin van Helden (12) en Giovanni van Poppel (15) zitten aan de versnaperingen in de lege zitmossel bij de trap naar de dijk. De plaatste jeugd heeft wel wat op te merken. ,,De muntjes zijn hartstikke duur. 2,50 euro de stuk. En ze worden niet goedkoper als je er meer neemt. Maar het sfeertje is wel goed”, bromt Benjamin. ,,Ik lust ook geen vis. We hebben 2 jaar een visrestaurant in Kortgene gehad, daarom.” Hij eet zijn patatje verder op. ,,Ik zie het graag terugkeren volgende jaar, dat wel”, is Giovanni optimistisch. ,,Al wil ik dan wel een opblaaskussen erbij.”