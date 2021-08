Mosselboulevard-publiek haalt natte voeten... voor een kunstwerk dat slechts drie uur bestaat

VIDEO Het klimaatrap­port en de recente overstro­min­gen maken de expositie van Rem van den Bosch razend actueel

10 augustus OUWERKERK - Fotograaf Rem van den Bosch is er al maanden zoet mee, maar zijn foto’s gewijd aan zeespiegelstijging zijn opeens razend actueel. Met de overstromingen in Limburg, België en Duitsland nog op het netvlies en een alarmerend klimaatrapport vers van de pers is de tentoonstelling #herecomestheflood, die dinsdag in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk is geopend, onthutsend.