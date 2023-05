Moritz en zijn Zeeuwse Freedomkoor laten een tegengeluid horen: ‘In deze gekke wereld gaan ook veel dingen goed’

Staatsbos­be­heer bouwt rif van oester­schel­pen in Grevelin­gen­meer

Staatsbosbeheer bouwt een rif van oesterschelpen in het Grevelingenmeer om de vogeleilandjes in het water te beschermen. Ook is de verwachting dat de onderwaternatuur profiteert van zo’n kunstmatig rif, wat weer gunstig is voor vissen als zeepaardjes, zeestekelbaarzen en zeenaalden. Als het rif goed voldoet, gaat de dienst meer kunstriffen aanleggen.