Mooi of niet, eigenaar moet rode gevel in Zierikzee overschilderen

ZIERIKZEE - ,,Het gaat er niet om of de kleur wel of niet mooi is. Er is hier sprake van beschermd stadsgezicht en het is een gemeentelijk monument. Daar mag je niet zomaar alle kleuren op gebruiken”, zegt wethouder Jacqueline van Burg over de rode gevel van het pand aan de Nieuwe Haven 131 in Zierikzee.