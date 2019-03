Monumenteigenaren, vraag snel subsidie aan!

Snel iets doen aan busstation Zierikzee

9 maart ZIERIKZEE – Meer fietsen buiten dan in de rekken. Overal zwerfvuil. Eigenlijk is het busstation in Zierikzee een schande voor de stad, zegt D66-fractievoorzitter Sandra Fontein. Met een pop-up fietsenstalling heeft de partij zaterdagmiddag op een ludieke manier aandacht gevraagd voor de gebrekkige voorziening.